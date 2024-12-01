Фудблогер посоветовал, какой огурец класть в оливье
Общество, 09:39 29 декабря 2024
| Фото: ИА Тюменская линия
Свежий или соленый огурец класть в оливье, рассказал фудблогер Александр Стрельников. Он обратился к исследованиям и кулинарной литературе.
Характерный вкус и текстуру оливье придает именно соленый огурец. Свежий огурец, содержащий 95% воды, может размягчить структуру салата.
Кроме того, блюдо со свежими овощами следует съесть в течение нескольких часов. Салат с маринованными огурцами может сохранять свои качества значительно дольше, так как консервация замедляет процесс разложения, пишет tmn.aif.ru.