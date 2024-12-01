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Фудблогер посоветовал, какой огурец класть в оливье

Общество, 09:39 29 декабря 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Свежий или соленый огурец класть в оливье, рассказал фудблогер Александр Стрельников. Он обратился к исследованиям и кулинарной литературе.

Характерный вкус и текстуру оливье придает именно соленый огурец. Свежий огурец, содержащий 95% воды, может размягчить структуру салата.

Кроме того, блюдо со свежими овощами следует съесть в течение нескольких часов. Салат с маринованными огурцами может сохранять свои качества значительно дольше, так как консервация замедляет процесс разложения, пишет tmn.aif.ru.

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# Новый год , огурцы

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