Фудблогер посоветовал, какой огурец класть в оливье

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Свежий или соленый огурец класть в оливье, рассказал фудблогер Александр Стрельников. Он обратился к исследованиям и кулинарной литературе.

Характерный вкус и текстуру оливье придает именно соленый огурец. Свежий огурец, содержащий 95% воды, может размягчить структуру салата.

Кроме того, блюдо со свежими овощами следует съесть в течение нескольких часов. Салат с маринованными огурцами может сохранять свои качества значительно дольше, так как консервация замедляет процесс разложения, пишет tmn.aif.ru.