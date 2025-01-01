Тюменский микробиолог помог в расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Владислав с позывным Айболит был на передовой линии огня, хотя в боевых действиях на фронте участвовал не только как боец, но и в качестве ученого, и в должности санитарного инструктора десантно-штурмовой роты.

Но есть у Влада и другая история, которая началась еще до начала спецоперации. На "гражданке" мужчина был ученым-микробиологом. И совмещал исследования с патриотическим воспитанием молодежи в тюменском центре "Аванпост".

Кстати, за службу Владиславу пришлось трижды поменять позывной, потому что он отдавал долг Родине в разных подразделениях. И хотя это считается плохой приметой, при наличии в них бойца с таким же позывным сделать это было необходимо. Сначала он был Ботаником, это еще в 2019 году, затем Доком и лишь потом стал Айболитом.

После начала спецоперации в ДНР он заключил первый контракт – сначала работал в структуре МВД оперуполномоченным-взрывотехником в Херсонской области до марта 2023 года.

Затем в течение двух месяцев выполнял задачи в качестве гражданского специалиста по своему направлению – расследовал деятельность секретных американских биолабораторий, специализировавшихся на создании опасных болезнетворных вирусов, которые там обнаружили. Взаимодействовал с Донецким национальным университетом и находился в зоне СВО в качестве полномочного представителя по вопросам борьбы с распространением птичьего гриппа, природноочаговыми и особо опасными инфекциями.

Однажды в рамках работы по мониторингу птичьего гриппа совместно с Новосибирским федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины и Тюменским НИИ биотехнологии "Митокей", где он заведовал лабораторией, ученый выполнял работы по отбору проб в очагах распространения птичьего гриппа, в том числе в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области. Там наблюдался массовый падеж птиц. В заповеднике к Владиславу подошел один из сотрудников, поинтересовался, российский ли он вирусолог и можно ли ему доверять.

После утвердительного ответа работник рассказал, что он смотрел репортаж о птицах, окольцованных на Западе. Оказалось, что окольцовывали их в Аскании-Нова.

Затем вынес стопку контейнеров с пробирками, наполненными неизвестными биологическими агентами. Рассказал, что их у него пытались выкупить сбежавшие сотрудники, действующие под эгидой Харьковского института фундаментальной и ветеринарной медицины.

"Мне предоставили биологический фрагмент их работы. В итоге все материалы с разрешения министра здравоохранения области я разместил в санэпидстанции, связался с органами военной контрразведки, которые вышли на соответствующие службы и институт. Оттуда выехали специалисты, им передали все образцы и разведданные. Они провели выемку документов, опрос свидетелей, после чего 5 мая 2023 года генерал-лейтенант Кириллов дал брифинг по существу вопроса", - рассказал Владислав.

В результате за это, так он считает, в октябре 2024 года ему вручили ведомственную медаль Министерства обороны Российской Федерации "За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты". Он получил ее из рук полпреда президента в УФО Артема Жоги.

Мужчину всегда интересовала медицина и биология. "Сколько противников застрелит из автомата профессиональный военный, возможно, сто. А с помощью пробирки можно загубить миллион жизней. Так вот я не хочу, чтобы кто-то с помощью пробирки убил миллион моих соотечественников", - подчеркнул микробиолог.

В июне 2023 года Владиславу предложили перейти на официальную медицинскую должность: он стал фельдшером боевой группы одного из отрядов "Барс". В обязанности "Айболита" входило оказание первой помощи в ходе выполнения боевых задач. Через его руки прошли более 15 раненых, все остались живы.

Инна Кондрашкина