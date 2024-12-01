Безопасность новогодних мероприятий обеспечивают сотрудники полиции, МЧС и пожарные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Безопасность всех новогодних мероприятий в Тюменской области обеспечат сотрудники отделов внутренних дел, которые с 29 декабря перешли на усиленный режим работы с 29 декабря.

Места проведения массовых мероприятий обследуются специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений. Работники МЧС России по Тюменской области провели противопожарные инструктажи для работников объектов, которые будут задействованы в новогодние праздники, сообщил начальник управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов.

В местах массового пребывания детей в новогодние каникулы особое внимание специалисты уделяют состоянию систем противопожарной защиты, путей эвакуации, средств пожаротушения. Пожарные и спасатели также с 29 декабря по 9 января перешли на усиленный режим работы.

Всего в новогодние и рождественские дни в Тюменской области пройдут более 100 мероприятий с участием жителей и гостей региона.

"Обеспечение безопасности населения в этот период – важнейшая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти", - подчеркнул губернатор Александр Моор.