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Библиотеки Тюменского района обслужили 10 тысяч читателей за год

Общество, 19:51 30 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Библиотеки Тюменского района обслужили 10 тыс. читателей за год. Реализовали 36 культурно-просветительских проектов, которые направлены на развитие интереса к чтению среди детей, молодежи и пожилых людей, сообщает администрация муниципального образования.

"Особое внимание библиотекари уделили сохранению семейных, духовно-нравственных ценностей и выстраиванию диалога между поколениями. Серию мероприятий посвятили подвигу героев-земляков и истории родного края", - уточнили в администрации.

В числе самых ярких проектов - "Народы России", "Мы будем помнить...", "Мы – потомки героев", "Семейные традиции", "Читаем - вышиваем", "Мир поэтических легенд и иллюстраций о Тюменском районе", "Юный краевед" и "Литературный фестиваль".

Для домашнего прочтения жители выбирали классическую литературу и фантастику. Особым интересом также пользовались исторические и краеведческие сборники.

В новом году читателей ждут новые проекты. Двери библиотек района традиционно будут открыты для всех, кто стремится к познанию и саморазвитию.

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# библиотеки , Тюменский район

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