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Двое несовершеннолетних пострадали в ночном ДТП в Тобольском районе

Происшествия, 10:29 31 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием легковушки и снегохода произошло на автодороге д. Кутарбитка - д. Худякова в Тобольском районе в ночь с 30 на 31 декабря.

По предварительным данным, "Буран" двигался по встречной полосе. За рулем был 44-летний водитель, в качестве пассажиров он вез своих сыновей девяти и десяти лет. Все трое получили ранения и госпитализированы в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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