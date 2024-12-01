Двое несовершеннолетних пострадали в ночном ДТП в Тобольском районе
Происшествия, 10:29 31 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
ДТП с участием легковушки и снегохода произошло на автодороге д. Кутарбитка - д. Худякова в Тобольском районе в ночь с 30 на 31 декабря.
По предварительным данным, "Буран" двигался по встречной полосе. За рулем был 44-летний водитель, в качестве пассажиров он вез своих сыновей девяти и десяти лет. Все трое получили ранения и госпитализированы в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Обстоятельства ДТП выясняются.