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Юные боксеры Тюмени приняли участие в "Шоколадном турнире"

Общество, 18:44 31 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования по боксу имени заслуженного работника физической культуры и спорта Анатолия Дедюхина состоялись в Тюмени в рамках Года семьи. Главным гостем стал Дед Мороз с подарками, поэтому турнир назвали "шоколадным".

Участие в нем приняли ребята 10-11 лет из спортивной школы № 3, клуба "Ломоносов", центра "Контакт" и других спортивных объединений города. Лидерами в своих весовых и возрастных категориях лидерами стали воспитанники клуба бокса "Mad bear" - Дмитрий Тихонов и Артем Авраменко, Хушбахт Абдурахманов, Руслан Исламов, Ярослав Ильинский, Платон Рыжиков, Руслан Качаев, Лев Петров из спортивной школы "Прибой", Адам Идиев, Кирилл Иванов, Захар Жмуд из центра "Контакт", представители боксерского клуба "Джеб" Александр Ширяев и Сергей Шишкин, бойцы из спортивной школы №3 - Константин Куликов, Григорий Комаров, Саркис Нигоян, Глеб Гринько и Михаил Решонов из спортивного клуба "Ломоносов", а также Ратмир Непочатый ("Зал бокса на Республике") и Андрей Манячук (Тюмень Профи).

Юные боксеры продемонстрировали настоящий спортивный характер, волю к победе и полученные на тренировках умения, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

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# бокс , спортивный центр

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