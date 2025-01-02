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Шесть платных катков работают в Тюмени в новогодние праздники

Общество, 10:03 02 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть платных катков открыты для горожан и гостей областной столицы в Тюмени в новогодние праздники.

На катке "Сердце Тюмени" горожане могут взять напрокат коньки за 300 рублей. Вход в будние дни стоит 250 рублей, в выходные и праздники - 400 рублей. У "Конторы пароходства" и на Цветном бульваре коньки стоят 350 рублей за час. Прокат коньков в экопарке Затюменском, в Гилевской роще и на катке у моста Влюбленных обойдется в 300 рублей в час. На пруду "Лесном" фигурные, хоккейные и прогулочные коньки будут стоить 200 рублей в час.

Для тюменцев также работает 41 деревянная горка. Их местоположение можно посмотреть на карте. До 8 января желающие смогут посетить резиденцию Деда Мороза, которая расположилась на площади 400-летия Тюмени.

Юлия Божок

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