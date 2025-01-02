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Глава Тюмени призвал горожан выбрать самую красивую елку

Общество, 10:38 02 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самую красивую елку предложил выбрать глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Весь декабрь тюменцы делились фотографиями своих новогодних деревьев в комментариях. "Каждая из них уникальна – со своей историей, стилем и атмосферой. Кто-то вдохновился сказками Пушкина, кто-то решил воссоздать уют "бабушкиной квартиры", а ребята из детского сада подарили нам волшебный мир маленьких домиков", - рассказал Максим Афанасьев.

Из всех работ выбраны 10 самых ярких, теперь жителям предлагают проголосовать за лучшую из них. Свой голос можно отдать в комментариях к посту, для этого достаточно просто написать номер понравившейся елки.

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# елки , конкурс , Максим Афанасьев

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