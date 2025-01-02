Спеть народные песни и сыграть в викторины можно в Школьном сквере в Тюмени 4 января
Общество, 11:56 02 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Творческую программу "Забавы по-сибирски" представят тюменцам в сквере Школьный 4 января.
Гостей ждут выступления коллективов Дворца национальных культур "Строитель", эстафеты, викторины народные и стилизованные подвижные игры для всей семьи на свежем воздухе, сообщает областной департамент культуры.
Начало праздника в 15 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.