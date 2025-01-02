Загородных клубных поселков вокруг Тюмени может стать больше

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост строительства загородных клубных поселков прогнозируют эксперты по недвижимости. Это связано с вступлением с 1 марта 2025 года в силу федерального закона о возведении жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

С помощью этого механизма денежные средства граждан, в том числе ипотечные, будут размещены на защищенных счетах эскроу до завершения подрядчиком строительства. При этом подрядчик будет выполнять работы за счет собственных или кредитных средств и получит деньги только после того, когда стройка завершится и заказчику передадут готовый дом.

"Схема строительства через счета эскроу защищает средства дольщиков и обеспечивает контроль за строительным процессом. Действительно, переход на эскроу-счета требует времени и ресурсов от подрядчиков, к этому нужно адаптироваться", - считает директор агентства недвижимости Александр Швецов.

Он отметил, что нововведение дает застройщикам возможность предложить покупателям более комфортные условия жизни вне города. Однако важно, чтобы рынок баланса интересов между дольщиками и застройщиками при этом оставался стабильным.