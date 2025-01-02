Молодежь Тюменской области посоревнуется в новом образовательном шоу

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Развлекательно-образовательное шоу "Форум-фактор" будет выходить в сообществе во ВКонтакте "Актив Тюменской области" с 3 января. Восемь тюменских активистов посоревнуются в нем в знаниях о форумах и грантах Росмолодежи.

Все они уже имеют опыт участия в грантовых конкурсах и проектах. Это участники форумов "Истоки" - София Саевец, "Амур" - Матвей Пряников, "УТРО" - Александр Токарев, Всемирного фестиваля молодежи - Анастасия Казак, амбассадор Росмолодежь.Гранты Ярослава Стрельцова, участник форума "Шерегеш", фестиваля "Таврида.Арт", проекта "Больше, чем путешествие" Екатерина Фатьянова, амбассадор форума "ШУМ" Елизавета Носова, участница Росмолодёжь.Гранты, первый сезон Ксения Чуприянова.

"Форум-фактор" включает три этапа. Соревноваться его герои будут парами - каждой из них предстоит ответить на пять вопросов. За каждый правильный ответ ребята будут получать баллы. Активисты, набравшие наибольшее количество очков, пройдут в полуфинал.

Здесь участникам предстоит ответить на три интерактивных вопроса. Например, прослушать отрывок песни и определить, кто исполнитель и на каком форуме он был хедлайнером в 2024 году, или отгадать название форума, зашифрованное нейросетью в картинке, сообщает Мегатюмень.

В финале участники разгадают ребусы. Победителем "Форум-фактора" станет тот, кто преодолеет как можно больше таких заданий.

"Наше шоу — это возможность для жителей региона узнать больше о форумах и грантах, которые проводятся в нашей стране. Ведь чем больше людей будут знать о доступных возможностях, тем активнее они будут ими пользоваться, в том числе участвовать в форумах и реализовывать свои проекты", — поделилась руководитель Медиацентра Молодежной политики Валерия Иванова.