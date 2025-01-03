Автомобиль Skoda насмерть сбил пешехода в Уватском районе

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автомобиль Skoda сбил пешехода в селе Демьянском Уватского района в ночь на 3 января. От полученных травм 48-летний мужчина скончался, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, пешеход шёл по проезжей части в попутном с движением транспорта направлении. Мужчина приехал в гости на новогодние праздники из Сургута. Машиной управлял 67-летний житель с. Демьянского, водитель трезв.

Обстоятельства аварии выясняются. Известно, что на одежде у погибшего не было световозвращающих элементов.

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Напомним, что с начала 2025 года это уже второй случай, когда в темное время суток погибает пешеход. Сотрудники Госавтоинспекции примут дополнительные меры по обеспечению безопасности, в первую очередь на загородных автодорогах. С людьми, идущими по проезжей части, автоинспекторы на своих маршрутах патрулирования проведут разъяснительную работу об опасности передвижения по дорогам, перенаправят их на обочины или тротуары.

Будет проведена профилактическая работа о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток.