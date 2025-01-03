Тюменские автоинспекторы будут контролировать соблюдение скоростного режима

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодний мораторий на высокие скорости на дорогах объявила Госавтоинспекция в Тюменской области. Ошибки в выборе скоростного режима водителями в 2024 году стали причиной каждого второго ДТП в регионе.

"При выборе скорости водителю необходимо учитывать погодные факторы, дорожные условия, возраст, стаж вождения, самочувствие и даже настроение и психологическое состояние", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Камерами на дорогах региона в этом году выявлено более 900 тысяч фактов превышения установленной скорости в пути. Более 6 тысяч раз автомобилисты превысили скорость более чем на 60 километров в час, в том числе почти 500 фактов превышения скорости более чем на 80 км в час.

Автоинспекторы на федеральных трассах во время новогодних каникул проводят разъяснительную работу с водителями о необходимости безопасного выбора скорости, снижения скоростного режима ради сбережения жизни людей, сообщает Госавтоинспекция по региону.