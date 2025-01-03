Пять человек были ранены в аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Две семьи из Югры разбились сегодня в ДТП на федеральной трассе в Уватском районе Тюменской области. Ранены пять человек, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Toyota и BMW столкнулись на 375-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу в зоне действия знака обгон запрещён.

В результате аварии оказались ранены 36-летний водитель Toyota , его 37-летняя супруга и 9-летняя дочь. Все они жители пгт. Приобье ХМАО-Югра. В автомобиле BMW ехали жители Мегиона, ранения получили 27-летний водитель и его 21-летняя супруга.

Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Госавтоинспекция рекомендует водителям сбавить скорость на загородных трассах и не выезжать на встречную полосу в местах, где это запрещено дорожными знаками. Подобные маневры опасны и приводят к трагическим последствиям.