В Тюменской области победители конкурса "Моя идея" реализовали 27 проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 проектов на общую сумму более 1 млн 411 тыс. рублей реализовала молодёжь в Тюменской области с 1 июня по 1 декабря 2024 года. Они получили поддержку по итогам конкурса молодежных инициатив "Моя идея", пишет "Мегатюмень".

Участники из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Нижней Тавды, Сладково, Абатского и Исетского районов прошли образовательную программу, доработали свои идеи с наставниками и защитили проекты перед экспертами. Из 120 заявок победителями стали 29 участников, большая часть которых уже реализовала свои инициативы.

Самые крупные гранты в размере 100 тыс. и 92 тыс. рублей, получили тюменки Дарья Шереметьева и Анна Клещенок. Проект Дарьи Шереметьевой "Легенды тюменских улиц" предлагает жителям города семейные квесты и экскурсии, которые помогают глубже погрузиться в историю и культуру Тюмени. Анна Клещенок представила инициативу "Научно-популярный фестиваль "Умвельт". Это площадка для студентов и преподавателей, где они делятся знаниями и опытом в области социальных наук.

Конкурс "Моя идея" проходил с 18 апреля по 25 декабря. Очные защиты проектов прошли в Тюмени, Ишиме и Тобольске. В состав экспертного совета вошли деятели молодежной политики, победители грантовых конкурсов, эксперты и амбассадоры сообществ Росмолодёжь.Гранты, а также представители СМИ.