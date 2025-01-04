В Тюмени прошел благотворительный забег в поддержку строительства храма

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Благотворительный Рождественский забег "5 вёрст" в поддержку строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Гастелло прошел в Тюмени 4 января. Мероприятие объединило много участников, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

"Во время забега участники смогли увидеть, как будет выглядеть внутреннее оформление храма, включая изысканную мозаику, которая станет настоящим украшением этого святого места.

Более того, каждый желающий мог внести свой вклад в завершение строительства, сделав пожертвование", - отметил глава Тюмени.

Максим Афанасьев добавил, что такие мероприятия объединяют людей вокруг добрых дел и помогают создавать нечто важное и значимое для нашего города. "Спасибо всем участникам за поддержку", - сказал он.