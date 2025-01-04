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В Тюмени прошел благотворительный забег в поддержку строительства храма

Общество, 15:07 04 января 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Благотворительный Рождественский забег "5 вёрст" в поддержку строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Гастелло прошел в Тюмени 4 января. Мероприятие объединило много участников, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

"Во время забега участники смогли увидеть, как будет выглядеть внутреннее оформление храма, включая изысканную мозаику, которая станет настоящим украшением этого святого места.

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Более того, каждый желающий мог внести свой вклад в завершение строительства, сделав пожертвование", - отметил глава Тюмени.

Максим Афанасьев добавил, что такие мероприятия объединяют людей вокруг добрых дел и помогают создавать нечто важное и значимое для нашего города. "Спасибо всем участникам за поддержку", - сказал он.

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# благотворительность , забег , Максим Афанасьев , храм

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