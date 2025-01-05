Тело мужчины обнаружили в горевшем доме в Сорокинском районе
Происшествия, 10:44 05 января 2025
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Тело мужчины обнаружили в горевшем доме на ул. Ленина с. Большое Сорокино. Пожар произошел ранним утром 5 января, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади.
"Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В ходе тушения пожара был обнаружен один погибший – мужчина", - уточняется в сообщении.
В ведомстве отметили, тушили пожар четыре человека с помощью двух единиц спецтехники.
Причина пожара устанавливается.