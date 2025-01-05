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Тело мужчины обнаружили в горевшем доме в Сорокинском районе

Происшествия, 10:44 05 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тело мужчины обнаружили в горевшем доме на ул. Ленина с. Большое Сорокино. Пожар произошел ранним утром 5 января, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади.

"Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. В ходе тушения пожара был обнаружен один погибший – мужчина", - уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, тушили пожар четыре человека с помощью двух единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Сорокинский район

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