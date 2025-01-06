Более 22 тысяч вакансий предлагают работодатели жителям Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 22 тыс. вакансий предлагают работодатели жителям Тюменской области. Работа есть для представителей 157 рабочих специальностей и 200 - для служащих.

"Вслух.ру" выяснил, какие необычные профессии требуются в организациях и сколько готовы платить работникам. В частности, Так, открыто 23 вакансии для изготовителей конфет с зарплатой до 37 тыс. 800 рублей, одна – для изготовителя натуральной колбасной оболочки с заработком до 45 тыс. рублей.

Требуются семь операторов стиральных машин, оператор гладильно-сушильного агрегата, один оператор прачечной самообслуживания, оператор по добыче нефти и газа.

Также требуются пять бортпроводников с зарплатой до 80 тыс. рублей, три капитана – до 96 тыс. 333 рублей, машинист тепловоза – до 56 тыс. рублей, 85 проводников пассажирского поезда.

В помощь работодателям и соискателям действует сайт департамента труда и занятости Тюменской области. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05, пишет Вслух.ру