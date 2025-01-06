Иностранным студентам расскажут о традиции колядок в Тюмени

| Фото: Центра Русской культуры | Фото: Центра Русской культуры

Народно-игровая программа "Колядки" пройдёт в Тюмени в рамках клуба интернациональной дружбы "PROтрадиции" 7 января. Гостей познакомят с традициями празднования Рождества в России.

Клуб интернациональной дружбы был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на адаптацию студентов вузов из стран Африки и Азии, учащихся общеобразовательных школ города Тюмени, прибывших из стран ближнего зарубежья, и их семьи через культурно-просветительские и фольклорные мероприятия.

Мероприятие пройдёт в Центре Русской культуры по адресу ул. Домостроителей, 22, к. 2. Начало в 13 часов.