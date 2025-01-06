Более 180 тысяч записей об участниках Великой Отечественной войны внесены в Книгу памяти Тюменской области

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне тюменцы могут получить информацию о земляках - красноармейцах в "Книге памяти Тюменской области".

Подать или запросить сведения об участнике войны можно в консультационных пунктах, которые открыты в каждом муниципалитете и на сайте проекта.

В настоящее время на ресурсе есть информация о более 184 тыс. 600 участниках войны и трудового фронта, 1 тыс. 480 населенных пунктах, более 950 мемориальных объектах.

Также в регионе действует проект по сохранению памяти и сбору документов участников СВО. Его реализует Государственный архив Тюменской области.

Напомним также, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, в Тюменской области также проведут Год героев.