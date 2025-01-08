В Тюмени иностранцев познакомили с традициями празднования Рождества

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Обучающиеся подготовительного отделения для иностранных граждан ТюмГУ приняли участие в народно-игровой программе "Колядки" в Тюмени, в Рождество Христово, 7 января.

Праздник специалисты Центра русской культуры организовали в сквере Казачьи луга в рамках клуба интернациональной дружбы "PROтрадиции". Обучающихся ТюмГУ из Африки, Индии, Пакистана, Мексики и Латинской Америки познакомили с традициями празднования Рождества в России.

Праздничная программа началась у наряженной елки. К гостям вышли колядовщики – дети из ансамбля народной песни "Горлинка" – и исполнили поздравление с песнями. По старой традиции присутствующих осыпали зерном с фразой "Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем, с Рождеством Христовым!". Все вместе взялись за руки и поводили хоровод под веселую песню народного любительского фольклорного ансамбля "Ленок". После этого участники праздника разбились на две группы и отправились колядовать в квартиры, где их одаривали сладостями. В конце всех ждало чаепитие.

"Это уже четвертое наше мероприятие. До этого были праздник Покрова Пресвятой Богородицы, капустины вечерки и Новый год. Сегодня у нас Рождество. Мы здесь не только знакомим с нашей культурой зарубежных ребят, но и наши дети тоже изучают весь этот процесс. Ребята из ансамбля "Горлинка" колядуют не первый год. Занимаемся с ребятами постарше этим на протяжении шести лет. В следующий раз мы встретим их на Масленичной неделе. Покажем им игры и угостим блинами", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова.

Обучающийся подготовительного отделения для иностранных граждан ТюмГУ Луи из Камеруна остался под большим впечатлением от праздничной программы. "Было приятно принять участие в этом мероприятии. Очень рад оказаться здесь. Запомнились веселые песни и игры. У нас, в Камеруне, есть похожая традиция на Новый год. Почувствовал себя сегодня как дома", – поделился молодой человек.

События проекта, реализуемого Центром русской культуры, посещают около 80 человек из стран Африки, Азии, Ближнего зарубежья. Финальное мероприятие проекта пройдет на фестивале "Мост дружбы" в День России, 12 июня 2025 года.

Напомним, Клуб интернациональной дружбы был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На выделенные средства приобрели небольшие ткацкие станки, расходные материалы для последующих мастер-классов. Клуб направлен на адаптацию студентов вузов из стран Африки и Азии, учащихся общеобразовательных школ Тюмени, прибывших из стран ближнего зарубежья, и их семьи через культурно-просветительские и фольклорные мероприятия.

"До победы в грантовом конкурсе в нашем центре велась такая работа. Это началось не на пустом месте. Приглашали студентов из ближнего зарубежья и иностранцев из медакадемии. Решили, почему бы не пойти дальше, и заявились на конкурс", – добавила Екатерина Муслахутдинова.

Инна Пахомова