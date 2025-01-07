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Как подготовиться к участию в грантах, рассказали тюменской молодежи

Общество, 10:33 07 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре клипа-гайда о грантовых конкурсах и основах социального проектирования появились в сообществе "Моя территория" ВКонтакте.

Речь в видео идет о том, как выбрать свой первый грантовый конкурс, как заполнить паспорт проекта и составить смету, а также как создать качественную видеовизитку.

Видеоролики созданы для участников комплексной образовательной программы "ПроПроекты", направленной на подготовку к региональным и федеральным грантовым конкурсам, пишет КП-Тюмень.

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