Как подготовиться к участию в грантах, рассказали тюменской молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре клипа-гайда о грантовых конкурсах и основах социального проектирования появились в сообществе "Моя территория" ВКонтакте.

Речь в видео идет о том, как выбрать свой первый грантовый конкурс, как заполнить паспорт проекта и составить смету, а также как создать качественную видеовизитку.

Видеоролики созданы для участников комплексной образовательной программы "ПроПроекты", направленной на подготовку к региональным и федеральным грантовым конкурсам, пишет КП-Тюмень.