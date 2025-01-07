Заявки от тюменцев по двенадцати направлениям ждет президентский фонд культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Заявочная кампания второго грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив 2025 года продлится по 6 февраля. Жители Тюменской области могут представить проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий в двенадцати направлениях.

Это "Единство с судьбой России", "Мы вместе", "Нация созидателей", "Многонациональный народ", "Нравственные ориентиры", "Крепкая семья", "Наша сила в правде", "На страже Отечества", "Молодые лидеры", "Страна возможностей", "Культурный код", "Место силы".

Подать заявку на второй конкурс 2025 года могут некоммерческие организации, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Доработать идею в проект и подать заявку на грантовый конкурс помогает проектный офис президентского фонда культурных инициатив в Тюменской области. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 (3452) 56-50-56.