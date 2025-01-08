Тысячи жителей и гостей Тюмени участвовали в новогодних событиях в парках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тысячи жителей и гостей Тюмени приняли участие в городских праздничных мероприятиях на территориях парков и скверов.

Как написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях, особой популярностью пользовались новый парк имени Константина Лагунова, где гостей встречали любимые герои сказок.

"Сквер Добровольцев тоже стал местом притяжения для многих горожан, создавая атмосферу уюта и радости. Эти пространства обрели новую жизнь благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2024 году",- отметил мэр.