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Тысячи жителей и гостей Тюмени участвовали в новогодних событиях в парках

Общество, 13:03 08 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тысячи жителей и гостей Тюмени приняли участие в городских праздничных мероприятиях на территориях парков и скверов.

Как написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях, особой популярностью пользовались новый парк имени Константина Лагунова, где гостей встречали любимые герои сказок.

"Сквер Добровольцев тоже стал местом притяжения для многих горожан, создавая атмосферу уюта и радости. Эти пространства обрели новую жизнь благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2024 году",- отметил мэр.

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# Максим Афанасьев , национальный проект Жилье и городская среда

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