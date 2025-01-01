Тюменцы на проведение межрегионального фестиваля для детей выиграли грант более 2,3 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект межрегионального культурно-просветительского фестиваля "Ребячьи забавы" выиграл грант 2 млн 352 тыс. рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Событие охватит десятки тысяч детей.

Авторы проекта - Ассоциация "Мы вместе" Тюменской области. Планируется, что комплекс творческих событий поможет выявить и поддержать талантливых детей, увлекающихся театром и игровой артистической деятельностью.

"Благодаря участию в проекте мы можем создать уникальную среду, в которой талантливые дети смогут проявить себя и свои творческие способности на сцене перед сверстниками и профессиональными экспертами. Мы можем вовлечь в эту среду ребят, которые только начинают свой путь: дать им возможность изучать театральное искусство и раскрывать свой актерский талант через участие в мастер-классах во время каникулярного отдыха. Мы предоставим таким ребятам возможность проявить себя и вместе с наставниками подготовить творческие отчетные постановки для закрепления полученных знаний", - рассказали в ассоциации.

В дни фестиваля будут показаны не менее 20 работ театральных и игровых коллективов с участием детей. Для их демонстрации используют цифровые технологии, внедрят инновационные форматы театральных мастер-классов, таких как VR-спектакли.

Предполагается, что участниками фестиваля "Ребячьи забавы" смогут стать дети от семи до 17 лет, которые занимаются игровым и театральным искусством в Тюменской, Свердловской, Томской областях, Удмуртской республике, Красноярском крае, Москве, Санкт-Петербурге. Именно из этих регионов приезжают отдыхать в тюменские лагеря. Ежегодно детские загородные лагеря и центры ассоциации "Мы вместе" принимают более 34 тыс. детей на сменах.

Сумма софинансирования проекта составляет 4 млн 816 тыс. рублей. Он будет реализован с 15 января по 30 августа 2025 года.

Напомним, в результате первого конкурса ПФКИ в 2025 году грантовую поддержку получили 27 проектов жителей Тюменской области.

Анжела Лебедева