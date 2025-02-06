На углу Царской и Иркутской: история дома Антонины Деевой

Дом Деевой на углу улиц Иркутской и Царской, около 1905 года. Открытка изд. А.И. Соколовой Наследники | Фото: группа Тюмень до нашей эры ВКонтакте Дом Деевой на углу улиц Иркутской и Царской, около 1905 года. Открытка изд. А.И. Соколовой Наследники | Фото: группа Тюмень до нашей эры ВКонтакте

В 1894 году купеческая жена Антонина Деева приобрела у мещанки Лидии Силиной двухэтажный деревянный дом в первой части Тюмени по улице Царской. На купленном участке Деева выстроила кирпичное здание, которое дошло до наших дней. Его современный адрес — улица Республики, 25. Подробнее об истории дома и семье Деевых — в материале ИА "Тюменская линия".

Дата начала строительства двухэтажного каменного дома на углу Царской и Иркутской — 1894 год — известна из документа "О вводе во владение недвижимым имением жены купца Антонины Павловой Деевой". В оценочной ведомости 1896 года со слов Антонины Павловны уточняется, что кирпичный дом всё еще "недостроенный". Указано также, что на участке, принадлежащем Деевой, находятся "деревянный двухэтажный дом, конюшни, амбар и погреб деревянные, очень давно построенные". С правой стороны с имением соседствует дом жены чиновника Соловьевой, с левой стороны — дом наследников Ядрышникова. В деревянном доме, сообщает Деева, четыре комнаты в верхнем этаже и две в нижнем. В каменном строении два магазина, один сдается внаем, другой Деевы занимают сами.

На 1897 год, как понятно из переписи населения, в каменном и деревянном доме Деевых — три квартиры. В одной из них проживают хозяин Алексей Михайлович Деев 40 лет, из крестьян, род занятий — торговля бакалейными и лампочными товарами и домовладение; жена его — Антонина Павловна 27 лет, из крестьян, приказчица магазина; их дочь Александра 11 лет. В той же квартире проживают трое работников бакалейного магазина Деева — 15-летний Афонасий Шологин, 18-летний Михаил Любимов и 25-летний Андрей Алтыков.

Во второй квартире в доме Деевых за хозяйку значится 25-летняя мещанка Елизавета Михайлова, держащая белошвейную мастерскую. Хозяйка третьей квартиры в имении Деевых — 31-летняя швея Александра Изаксон, а в качестве квартиранта вписан 20-летний жонглер цирка по фамилии Берлинг, "гражданин Американских штатов" родом из Филадельфии.

Мы знаем, как выглядел Алексей Деев. В государственном архиве Тюменской области хранится коллаж с фотопортретами членов строительного комитета Градо-Знаменской церкви. Алексей Михайлович был одним из тех, кто занимался вопросам восстановления придела храма, который сгорел в конце XIX века.

В "Сибирском торгово-промышленном и справочном календаре" 1897 года говорится, что купец Алексей Деев занимается в Тюмени стеклянной, фарфоровой и бакалейной торговлей. Что же именно продавалось в его лавке? Заглянем в выпуск "Сибирской торговой газеты" от 21 сентября 1900 года.

В продаже имелись вещи из мельхиора (сплав на основе меди с никелем): менажи для варенья, конфектуры, сухарницы, корзины для сахара; горелки "Полярная звезда", "Метеор", "Молнии"; "разные предметы": лампы, посуда, самовары, обои, зеркала; "предметы хозяйства": сервизы столовые, чайные, кофейные, хрустальные и детские, электрические звонки и горшки для цветов; "разные товары": чай, кофе, какао, шоколад, ананасы, конфекты, одеколон, духи, мыла.

Реклама магазина Деева в "Сибирской торговой газете", номер от 21 сентября 1900 года Реклама магазина Деева в "Сибирской торговой газете", номер от 21 сентября 1900 года

Деевы сдавали помещения в доме другим коммерсантам. В справочнике и адрес-календаре по городу и уезду 1913 года указано, что здесь работает магазин готовых платьев Лейбы Брандта, а также открыта фруктовая и бакалейная торговля Измайлова. Арендуют в этом доме и жилье. Так, согласно справочнику, в имении Деевых проживает титулярный советник, сотрудник Тюменско-Туринской землеустроительной партии Константин Иванов.

Судя по всему, Деев вел торговлю не только в своем магазине, но и на Базарной площади. В марте 1900 года Алексей Михайлович сообщает в городскую управу, что претендует на аренду места в каменном корпусе, который вскоре выстроят, при этом уточняет, что уже снимает там деревянную лавку:

"В виду того, что городской управой будет приступлено не в далеком будущем к постройкам каменного корпуса по выработанному плану ярмарки № 6 и на средства города, имею честь заявить городской управе о своем желании быть арендатором, и покорнейше прошу зачислить меня первым кандидатом на отдачу мне углового помещения одного нумера такового корпуса, где находится ныне деревянная лавка Колотова (бывшая Лопухова, она же и Алина). При этом не лишним считаю присовокупить для сведения городской управы, что и в настоящее время я занимаю эту угловую лавку Колотова, по найму от него".

За состоянием каменного особняка на Царской следила Антонина Павловна Деева. В книгах городской управы содержатся записи о том, что в 1903 году она уведомляла о ремонте крыши, а в 1908 году решила построить под ней "открылок на каменных столбах".

В 1920-х годах бывший купеческий особняк использовался как коммунальное жилье. Впоследствии он был на балансе горпромторга, до 1994 года принадлежал ателье № 3. В наши дни там располагалось городское имущественное казначейство, после реставрации — рестораны.

Швейное ателье в доме Деевой, 1980-е | Фото: фонды музейного комплекса имени Словцова Швейное ателье в доме Деевой, 1980-е | Фото: фонды музейного комплекса имени Словцова

Влада Нерадовская