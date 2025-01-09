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Тюменец на Lexus похитил на АЗС 46 литров бензина

Происшествия, 15:54 09 января 2025

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции ищут мужчину, похитившего бензин на автозаправке по ул. Московский тракт, 132 в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Около 18 часов на АЗС приехал серый автомобиль Lexus с нечитаемым госномером. Мужчина, воспользовавшись тем, что действует система постоплаты, залил в бак 46 литров топлива и уехал. Ущерб составил 3 тыс. рублей.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по тел. 8 (3452) 79-43-10 или 102.

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# автозаправочная станция , розыск

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