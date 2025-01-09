Тюменец вынес из магазина 12 пачек сливочного масла

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже 12 пачек сливочного масла из сетевого продуктового магазина задержали полицейские в Тюмени. Ущерб составил около семи тысяч рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась администратор магазина. Оперуполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый тюменец 1986 года рождения.

Ориентировку передали комплексным силам полиции. Сотрудники ППС заметили подходящего под описание мужчину и задержали его. В отделе полиции злоумышленник признался в содеянном.

Он рассказал, что в магазине подошел к холодильнику и переложил в пластиковую корзину 12 пачек сливочного масла. Выбрав удобный момент, он убрал его во внутренние карманы куртки и покинул помещение. Похищенное он продал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.