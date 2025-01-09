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Новым заместителем главы Тюмени стал Юрий Вавакин

Общество, 16:27 09 января 2025

из Telegram-канала администрации Тобольска (архив) | Фото: из Telegram-канала администрации Тобольска (архив)

Новым заместителем мэра Тюмени стал Юрий Вавакин. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Это тоболяк, человек, который непосредственно является производственником. Все эти годы он курировал национальные проекты "Комфортная городская среда", "Спорт — норма жизни", "Образование" и "Культура". Под его началом были все объекты, которые требовали трансформации, ремонта, реконструкции, реставрации", — поделился Максим Афанасьев.

Глава города добавил, что в областной столице внимание Юрия Вавакина будет сфокусировано на проведении ремонтной компании объектов муниципальной собственности, преимущественно, это школы и детские сады.

Ранее Юрий Вавакин работал заместителем мэра Тобольска.

Инна Пахомова

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# кадровые изменения , Максим Афанасьев , Тобольск

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