Почти 32 миллиона рублей поступило на счет "Победа" для помощи бойцам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 млн. 922 тыс. рублей поступило на благотворительный счет "Победа" в Тюмени с сентября 2024 года. На эти средства для бойцов специальной военной операции приобрели станции радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов, квадрокоптеры, станции связи, медикаменты.

Счет "Победа" существует в Тюмени уже более 20 лет. Ранее средства из него направлялись на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны: приобретение бытовой техники, мебели, проведение ремонта и иные виды адресной поддержки. В августе 2024 года городским Советом ветеранов принято решение о расширении поддержки, которая теперь также может быть направлена войскам и воинским формированиям, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и непосредственно тюменским бойцам и членам их семей. С отчетами о целевом использовании средств можно ознакомиться на официальном сайте.

Для узнаваемости проекта был разработан брендбук, его стали популяризировать на сайте, в социальных сетях, на благотворительных концертах, городских мероприятиях.

За это время проект поддержали уже более 7,5 тыс. жителей . Представители более 100 организаций города перечислили почти 23 млн рублей. Продолжает оказывать помощь и администрация Тюмени, подведомственные учреждения - на нужды СВО они направили суммарно более 6 млн 780 тыс. рублей.

"Мы работаем с 17 подразделениями, где выполняют свой воинский долг наши земляки. У нас с ними прямой контакт. В приоритете - приобретение оборудования, которое помогает спасать жизни. Это станции радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов, мототехника и квадроциклы, средства связи. Также помощь необходима госпиталям в части оборудования и медикаментов", — поделился Максим Афанасьев.

Второе направление работы — поддержка волонтерских проектов. Ежемесячно в рамках счета "Победа" оплачиваются услуги по транспортировке гуманитарного груза.

В планах - расширение сети центров по плетению маскировочных сетей в школах города, сегодня их открыто уже 27. Для этого закупают деревянные станки, выделяют средства на расходные материалы. Эта работа, по словам Максима Афанасьева, позволяет детям лучше понять, что такое помощь бойцам СВО и для чего она нужна.

Кроме того, в рамках проекта "Тюмень для Победы" на фронт передают муниципальные автомобили. На сегодня уже отправлено более 20 таких машин.

Инна Пахомова