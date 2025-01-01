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Социальные организации Тюменской области - в числе лучших в России

Общество, 12:25 10 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный университет получил гран-при Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Помимо этого, он занял первое место среди учреждений за лучшие условия для сотрудников с семейными обязанностями и третье место - за поддержку многодетных родителей и их детей, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Еще две тюменских организации стали лидерами в своих направлениях. Так, в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" первое место завоевала "Академия Управления" - это образовательная площадка для повышения квалификации специалистов.

Еще одно первое место завоевал тюменский детский сад № 50 в категории "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

Как подчеркнули в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, участие в таком конкурсе - это возможность возможность оценить эффективность управления персоналом и создать комфортные рабочие условия для сотрудников.

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# детский сад , конкурсы , Победа , ТИУ

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