Межведомственные рейды пройдут на трассах Тюменской области в январе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские федеральные автодороги в январе останутся под особым контролем автоинспекторов. Здесь пройдут межведомственные акции с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции, сотрудников МЧС, представителей дорожных служб и медицинских работников.

Как отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов, в первую очередь на загородных дорогах.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер подчеркнул, что обстановка на федеральных автодорогах региона остается сложной. Именно поэтому на опасных участках трасс постоянно проводятся надзорные или предупредительные мероприятия. В частности, по его словам, хорошо зарекомендовали себя совместные акции с сотрудниками Госавтоинспекции сопредельных субъектов РФ на транспортных границах региона.