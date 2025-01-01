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На участках трассы Тюмень – Омск проводятся дорожные работы

Общество, 13:09 11 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорожные работы проводятся на нескольких участках федеральной трассы Р-402 Тюмень – Омск.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, с 46 по 51 км в Ялуторовском районе движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска.

С 77 по 89 км в Ялуторовском районе и Заводоуковском муниципальном округе также автомобили проезжают по одной полосе в сторону Омска. На 345 км в Абатском районе организовано реверсивное движение.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

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