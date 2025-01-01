Армизонская больница будет принимать пациентов в две смены

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Армизонская районная больница переходит на новый режим работы – в две смены, сообщил заведующий медучреждением Нурлан Жакенов.

Первая смена будет идти с 7 часов 30 минут до 15 часов, вторая - с 14 до 20 часов. Нововведения касаются работы фельдшеров, терапевтов и дневного стационара.

По словам Нурлана Жакенова, такие изменения обеспечат пациентам более удобное посещение больницы. В первой половине дня в приоритете будут жители сельских поселений. Также работающим армизонцам будет проще пройти обследование или выписать рецепт на лекарство.