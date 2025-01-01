Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять техногенных пожаров зафиксировано за минувшие сутки, 13 января, в Тюменской области, сообщает региональное Управление МЧС России.

Нежилой двухэтажный многоквартирный дом горел на ул. Первомайской в с. Ярково 13 января. Пожар был ликвидирован на общей площади 100 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало занесение открытого источника огня.

Хозяйственную постройку и снегоход "Буран" повредил огонь на ул. Центральной в с. Тугалово Уватского района. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание.