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Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:14 14 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять техногенных пожаров зафиксировано за минувшие сутки, 13 января, в Тюменской области, сообщает региональное Управление МЧС России.

Нежилой двухэтажный многоквартирный дом горел на ул. Первомайской в с. Ярково 13 января. Пожар был ликвидирован на общей площади 100 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало занесение открытого источника огня.

Хозяйственную постройку и снегоход "Буран" повредил огонь на ул. Центральной в с. Тугалово Уватского района. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание.

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