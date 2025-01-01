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Купели у абалакского Свято-Знаменского монастыря не будет из-за непрочного льда

Общество, 13:53 14 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Празднование Крещения на Иртыше у абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря пройдёт в 2025 году с ограничениями.

Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей духовенства и спасателей, сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Из-за аномально высоких температур воздуха обустраивать купель на реке небезопасно. Руководитель инспекторской службы ГИМС Владимир Самоловов подтвердил, что лёд в этом месте непрочный и массовое пребывание людей на нём недопустимо.

Священнослужители проведут в храмах Свято-Знаменского монастыря чин освящения воды, там же верующие смогут набрать крещенскую воду.

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# крещенские купания , Тобольск

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