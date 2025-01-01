Уникальные спецмашины пополнили автопарк тюменского водоканала

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Передвижная ремонтная мастерская и вакуумная автоцистерна пополнили парк специализированного транспорта "Росводоканал Тюмень". Новую технику изготовили специально для тюменского водоканала с учётом производственных потребностей предприятия.

Передвижная мастерская разработана для цеха по эксплуатации водопроводных сетей и насосных станций. Здесь есть всё для ремонта: столярный и слесарный столы с ящиками для инструментов, компактный и надёжный сварочный аппарат, яркое освещение.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новая автоцистерна тоже оснащена передовыми решениями. Гидравлический подъёмный купол позволяет быстро и безопасно выгружать иловые отложения, исключая тяжёлый ручной труд. Современный насос способен откачивать воду в течение суток не перегреваясь.

Автоцистерна выполнена на базе шасси МАЗ, её кабина отличается комфортом и эргономичностью. Например, в ней установлена печка, которая обогревает двигатель и кабину одновременно. Машину при этом включать и заводить не нужно, и это не только существенно экономит топливо, но и обеспечивает комфорт водителя.