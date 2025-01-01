Тюменских педагогов приглашают подать заявку на Всероссийский конкурс "Мастер года"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отборочный этап Всероссийского конкурса "Мастер года" стартовал в регионах России. Педагоги могут подать заявку на участие до 10 февраля, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

"Конкурсу "Мастер года" в этом году исполняется пять лет. За это время он стал востребованным соревнованием среди педагогов колледжей и техникумов — в нём приняли участие более 15 тысяч человек из всех регионов России. Важно, что опыт и навыки, полученные на конкурсных площадках, участники используют в своей работе, вдохновляют ребят выбирать для карьеры отечественные предприятия. Благодаря конкурсу формируется уникальное педагогическое сообщество системы среднего профессионального образования, соревнование способствует развитию кадрового потенциала и обеспечению технологического суверенитета нашей страны", — прокомментировал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Напомним, что в 2024 году финал конкурса проводили в Тюмени, а победителем стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев.