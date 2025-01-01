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В Тюменской области лебедя-кликуна не включили в список охотресурсов

Общество, 17:10 15 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лебедя-кликуна не включили в список охотничьих ресурсов в Тюменской области. По итогам публичного опроса 1 тыс. 208 участников высказались против, сообщается в документе регионального Госохотдепартамента.

Как указано в протоколе заседания общественного совета при ведомстве, также обозначены и жалобы, которые поступили в Госохотдепартамент Тюменской области во время проведения опроса.

Вместе с тем, участники совета предложили проработать внесение в список охотресурсов бакланов, которые дословно "… наносят колоссальный вред рыбоводному хозяйству".

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