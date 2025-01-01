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В Тюменском районе из-за короткого замыкания загорелся дом

Происшествия, 10:46 16 января 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в одной из квартир двухквартирного жилого дома на ул. Трактовой в д. Леваши Тюменского района. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 120 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной пожара стало короткое замыкание. В тушении было задействованы 5 единиц техники, 15 человек от МЧС России и Противопожарной службы Тюменской области.

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Сотрудники ведомства напоминают, что нельзя использовать старые провода с несоответствующей изоляцией, важно быть внимательными при проведении электромонтажных работ. Необходимо также установить автоматические выключатели, устройства защитного отключения и регулярно следить за состоянием розеток и выключателей. При необходимости сразу же их заменить.

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# возгорание , ГУ МЧС России по Тюменской области , короткое замыкание , пожар

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