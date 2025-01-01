В Тюменском районе из-за короткого замыкания загорелся дом
Пожар произошел в одной из квартир двухквартирного жилого дома на ул. Трактовой в д. Леваши Тюменского района. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 120 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной пожара стало короткое замыкание. В тушении было задействованы 5 единиц техники, 15 человек от МЧС России и Противопожарной службы Тюменской области.
Сотрудники ведомства напоминают, что нельзя использовать старые провода с несоответствующей изоляцией, важно быть внимательными при проведении электромонтажных работ. Необходимо также установить автоматические выключатели, устройства защитного отключения и регулярно следить за состоянием розеток и выключателей. При необходимости сразу же их заменить.