Арт-объект "Отряды мэра" установят на ул. Мельничной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Отряды мэра" появится в Тюмени в этом году. Его установят в новом общественном пространстве на ул. Мельничной, где сейчас находится стихийная парковка, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города.

В планах благоустроить территорию площадью 6 тыс. 421 кв. м. В основе концепции - идея создания места, посвящённого отрядам мэра. Территория будет разделена на две зоны: прогулочную, окружённую зелёными насаждениями, и активную - с элементами для отдыха и проведения мероприятий.