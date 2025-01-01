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Арт-объект "Отряды мэра" установят на ул. Мельничной в Тюмени

Общество, 18:38 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Отряды мэра" появится в Тюмени в этом году. Его установят в новом общественном пространстве на ул. Мельничной, где сейчас находится стихийная парковка, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города.

В планах благоустроить территорию площадью 6 тыс. 421 кв. м. В основе концепции - идея создания места, посвящённого отрядам мэра. Территория будет разделена на две зоны: прогулочную, окружённую зелёными насаждениями, и активную - с элементами для отдыха и проведения мероприятий.

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# арт-объект , городское пространство , отряды мэра

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