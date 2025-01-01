После обнаружения тела мужчины у набережной в Тюмени начали проверку
Происшествия, 17:52 20 января 2025
| Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области
По факту гибели мужчины, тело которого обнаружено вблизи тюменской набережной, проводится процессуальная проверка, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
Тело неустановленного мужчины пенсионного возраста без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено днем 20 января.
На месте происшествия работали следователи СК России. Обстоятельства произошедшей трагедии и личность погибшего устанавливаются.