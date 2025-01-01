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Тюменским машиностроителям сократили путь к господдержке

Экономика, 13:31 21 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявку на подтверждение локализации продукции направит АО "СпецАвтоВосток" Тюмени в Торгово-промышленную палату Тюменской области. Ранее это приходилось делать в Челябинске.

Генеральный директор завода "СпецАвтоВосток" Тюмени, председатель правления Ассоциации машиностроителей Тюменской области Радион Хамидуллин рассказал корреспонденту "Тюменской линии", что это позволит сократить путь к господдержке.

"ТПП Тюменской области получила полномочия выдавать сертификаты и акты заключения о продукции, произведённой в России. Мало выпустить продукцию, необходимо доказать, что она производится в стране, собирается из отечественных комплектующих. Это удобно, потому что сокращает нам путь к господдержке", - пояснил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предприятия России обязали подтверждать продукцию, выпущенную на территории страны, по постановлению № 719 с 2016 г. Тюменские машиностроители и другие производители продукции тратили время и средства на получение документов, привлекали специалистов из других регионов. По решению губернатора Тюменской области Александра Моора региональная палата создала собственную группу экспертов, которая с начала 2025 г. уже получила 15 заявок от производственных компаний. Обращаться за помощью могут и предприятия Югры и Ямала.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Компания обращается в палату, мы составляем дорожную карту. Эксперты палаты и Минпромторга отрабатывают всю экспертизу. После получения необходимого количества баллов локализации продукции дается заключение, что товар прошел по 719 постановлению правительства РФ. Вся процедура занимает два-три месяца в зависимости от продукции: чем сложней производство, тем и экспертиза по времени будет более длительной. Производственники получают подтверждение и могут участвовать в государственных закупках, различных программах господдержки", - уточнил вице-президент ТПП Тюменской области Денис Хилько.

Важно учитывать то, что не только производители, но и поставщики продукции обязаны предоставлять данные о происхождении продукции, заметил гендиректор завода "СпецАвтоВосток" Радион Хамидуллин.

На предприятии производят прицепы, полуприцепы, тралы, самосвалы. В месяц выпускают около 70 единиц техники. При этом 60 % локализовано на тюменской площадке, кабины, электрику собирают на базе заказчика. Металл, шины, оси и другое закупают в России.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В одном прицепе в номенклатуре от 900 до 1600 запчастей. Работаем только под конкретный заказ, так как специализация – тяжелые условия эксплуатации: температура воздуха минус 50 и ниже, нет дорог. Конструкторы на месте изучают природные условия, согласовывают техзадание, только после этого приступаем к изготовлению", - рассказал Радион Хамидуллин.

Объем выручки завода по итогам 2024 г. увеличили на 20 %.

В 2025 г. основной упор делают на обновление оборудования, применение нового технологического подхода. АО "СпецАвтоВосток" готово инвестировать в производство 100 млн рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# машиностроение , производство , спецавтомобили , ТПП Тюменской области

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