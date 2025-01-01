Тюменским машиностроителям сократили путь к господдержке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявку на подтверждение локализации продукции направит АО "СпецАвтоВосток" Тюмени в Торгово-промышленную палату Тюменской области. Ранее это приходилось делать в Челябинске.

Генеральный директор завода "СпецАвтоВосток" Тюмени, председатель правления Ассоциации машиностроителей Тюменской области Радион Хамидуллин рассказал корреспонденту "Тюменской линии", что это позволит сократить путь к господдержке.

"ТПП Тюменской области получила полномочия выдавать сертификаты и акты заключения о продукции, произведённой в России. Мало выпустить продукцию, необходимо доказать, что она производится в стране, собирается из отечественных комплектующих. Это удобно, потому что сокращает нам путь к господдержке", - пояснил он.

Предприятия России обязали подтверждать продукцию, выпущенную на территории страны, по постановлению № 719 с 2016 г. Тюменские машиностроители и другие производители продукции тратили время и средства на получение документов, привлекали специалистов из других регионов. По решению губернатора Тюменской области Александра Моора региональная палата создала собственную группу экспертов, которая с начала 2025 г. уже получила 15 заявок от производственных компаний. Обращаться за помощью могут и предприятия Югры и Ямала.

"Компания обращается в палату, мы составляем дорожную карту. Эксперты палаты и Минпромторга отрабатывают всю экспертизу. После получения необходимого количества баллов локализации продукции дается заключение, что товар прошел по 719 постановлению правительства РФ. Вся процедура занимает два-три месяца в зависимости от продукции: чем сложней производство, тем и экспертиза по времени будет более длительной. Производственники получают подтверждение и могут участвовать в государственных закупках, различных программах господдержки", - уточнил вице-президент ТПП Тюменской области Денис Хилько.

Важно учитывать то, что не только производители, но и поставщики продукции обязаны предоставлять данные о происхождении продукции, заметил гендиректор завода "СпецАвтоВосток" Радион Хамидуллин.

На предприятии производят прицепы, полуприцепы, тралы, самосвалы. В месяц выпускают около 70 единиц техники. При этом 60 % локализовано на тюменской площадке, кабины, электрику собирают на базе заказчика. Металл, шины, оси и другое закупают в России.

"В одном прицепе в номенклатуре от 900 до 1600 запчастей. Работаем только под конкретный заказ, так как специализация – тяжелые условия эксплуатации: температура воздуха минус 50 и ниже, нет дорог. Конструкторы на месте изучают природные условия, согласовывают техзадание, только после этого приступаем к изготовлению", - рассказал Радион Хамидуллин.

Объем выручки завода по итогам 2024 г. увеличили на 20 %.

В 2025 г. основной упор делают на обновление оборудования, применение нового технологического подхода. АО "СпецАвтоВосток" готово инвестировать в производство 100 млн рублей.

Анжела Лебедева