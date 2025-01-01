В Тобольске гостиницу "Космос" на 120 мест сдадут во втором квартале 2026 года

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Четырехзвездочную гостиницу федеральной оператора Cosmos Hotel Group в Тобольске сдадут во втором квартале 2026 года. Подрядная организация - спецзастройщик "Высота" выполнила нулевой цикл работ.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, разработан котлован под строительство корпуса ресторана, гостиничных блоков и SPA-зоны. При этом максимально сохранены зеленые насаждения, стволы деревьев оформлены в защитные каркасы. Подрядчик провел необходимые исследования, геологические изыскания подтверждены.

Строители заливают основание под фундамент с гидроизоляцией и ведут устройство арматурного каркаса фундамента.

Площадь гостиницы составит более 8,5 тыс. кв. м. Она рассчитана на 120 номеров с инфраструктурой: конференц-зал, ресторан, лобби-бар, фитнес-зона, СПА-центр и термальный комплекс.

Масштабный инвестиционный проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области в 2024 г., находится на сопровождении инвестиционного агентства. Поддержку по строительству комплекса оказывают Корпорация "Туризм.РФ и компания "СИБУР".