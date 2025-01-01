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Тюменские школьники изучат основные принципы управления проектами

Общество, 17:43 21 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученики 7-11 классов школ Тюменской области могут подать заявку на кружок "Проектный акселератор" по технологии. Практикум поможет в подготовке к всероссийской олимпиаде по технологии и статусным конкурсам, победители которых получают дополнительные баллы или право поступления без вступительных экзаменов в ведущие вузы России.

Ребята изучат основные принципы управления проектами, ознакомиться с технологиями проектного управления и компьютерными технологиями реализации управления проектами.

После подачи заявки участникам необходимо прикрепить мотивационное письмо в формате pdf, сообщает региональный центр "Новое поколение". Занятия будут проходить онлайн. Подробности представлены по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

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# проекты , школьники

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