Тюменские школьники изучат основные принципы управления проектами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученики 7-11 классов школ Тюменской области могут подать заявку на кружок "Проектный акселератор" по технологии. Практикум поможет в подготовке к всероссийской олимпиаде по технологии и статусным конкурсам, победители которых получают дополнительные баллы или право поступления без вступительных экзаменов в ведущие вузы России.

Ребята изучат основные принципы управления проектами, ознакомиться с технологиями проектного управления и компьютерными технологиями реализации управления проектами.

После подачи заявки участникам необходимо прикрепить мотивационное письмо в формате pdf, сообщает региональный центр "Новое поколение". Занятия будут проходить онлайн. Подробности представлены по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+