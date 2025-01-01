Тюменские школьники изучат основные принципы управления проектами
Ученики 7-11 классов школ Тюменской области могут подать заявку на кружок "Проектный акселератор" по технологии. Практикум поможет в подготовке к всероссийской олимпиаде по технологии и статусным конкурсам, победители которых получают дополнительные баллы или право поступления без вступительных экзаменов в ведущие вузы России.
Ребята изучат основные принципы управления проектами, ознакомиться с технологиями проектного управления и компьютерными технологиями реализации управления проектами.
После подачи заявки участникам необходимо прикрепить мотивационное письмо в формате pdf, сообщает региональный центр "Новое поколение". Занятия будут проходить онлайн. Подробности представлены по ссылке.
Возрастное ограничение: 12+