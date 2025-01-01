Глава Тобольска рассказал о планах по ремонту дорог в 2025 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7,5 км дорог отремонтируют в Тобольске в 2025 году. Всего в программу включили 16 участков.

Глава города Петр Вагин в своих соцсетях подробно рассказал, какие это участки: дороги в мкр Ершовка, проезды у многоквартирных домов 23, 23А в 9 мкр; тротуар вдоль дороги Тобольск – Байгара – Первые Салы; тротуары в 9 мкр; благоустройство 8 мкр у дома №28 и другие объекты.

В планах администрации Тобольска открыть парковку у реабилитационного центра "Надежда" и завершить капремонт Никольского взвоза.