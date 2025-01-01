Капсульный отель открылся на тюменском железнодорожном вокзале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капсульный отель работает на втором этаже железнодорожного вокзала Тюмень. Услугу запустили с 10 января, она пользуется спросом. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал исполняющий обязанности начальника вокзала Игорь Минин.

"В капсульном отеле находятся два раздельных отсека, в которые могут заселиться до четырех человек. Дети до пяти лет с сопровождающим бесплатно могут воспользоваться услугой. Пассажиров хватает, в основном это вахтовики. На вокзале много пассажиров, которые приезжают с запада и тут уже пересаживаются на разные направления, в основном на север. Соответственно, нуждаются в улучшенном отдыхе", — прокомментировал он.

Кабина оборудована кондиционером, спальными местами из экокожи, багажным отделением, шумоизоляционной дверью и USB-розеткой.

Тарифы в двухместной капсуле с тамбуром начинаются от 1 тыс. 100 рублей, это стоимость первого часа. Два часа в капсуле обойдутся в 1 тыс. 600 рублей, три часа — в 2 тыс. рублей, четыре часа — в 2 тыс. 400 рублей. Итоговая сумма зависит от количества часов пребывания, полный прейскурант представлен на экране на капсульном отеле. Стоимость белья — 500 рублей, эта сумма включена в стоимость первого часа. Оплата производится наличными либо банковской картой в антикафе на втором этаже или зале "Комфорт" на первом этаже.

"Пользователь подходит к кассиру-контролеру, производит оплату, получает промокод, следует к капсуле. По QR-коду проходит регистрацию, привязывает свою банковскую карточку. После того, как он введет промокод, автоматически откроется дверь и он получит постельное белье", — рассказала заместитель начальника вокзала Тюмень Ирина Казаринова.

Сейчас для бронирования доступна только двухместная капсула с тамбуром, одноместная капсула без тамбура будет запущена в ближайшее время.

Вера Коршунова