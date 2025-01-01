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Мониторинг артериального давления в больнице Ярково проводят на новом оборудовании

Общество, 17:12 23 января 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 70 пациентов Ярковской больницы прошли обследования на новом приборе для суточного мониторирования артериального давления в 2024 году. Медицинское оборудование поступило в учреждение в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в феврале 2024 года.

Прибор стал незаменимым помощником в диагностических исследованиях показателей артериального давления у пациентов. Благодаря компактности и легкости корпуса данный аппарат просто носить и удобно использовать на протяжении всего обследования. Современная технология позволяет оптимизировать измерения без нарушения сна пациента, отметили в региональном департаменте здравоохранения.

Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики Лариса Морокова подчеркнула, что это легкое, информативное, с хорошим программным обеспечением медицинское оборудование и отличный инструмент диагностики показателей артериального давления.

"Ко всем имеющимся преимуществам в оборудовании имеется функция голосовой записи, которой наши пациенты активно пользуются - записывают важную информацию о самочувствии. Такая запись возможна до восьми заметок длиной по 15 секунд. Это очень удобно", - прокомментировала она.

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# артериальное давление , больница , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , Ярково

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