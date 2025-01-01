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1,4 тыс. км автомагистралей отремонтировали в Тюменской области за шесть лет

Экономика, 11:30 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомагистрали общей протяженностью 1,4 тыс. км отремонтировали в Тюменской области за шесть лет. Только за последние три года в нормативное состояние привели восемь мостов и путепроводов. Работы выполнены по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, за время реализации нацпроекта доля дорог в нормативном состоянии в тюменской агломерации выросло с 80 % до 85 %, а в целом по региону – до 63,68 %.

Улучшать качество дорог продолжат и 2025 г., но уже в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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# нацпроект , ремонт дорог

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