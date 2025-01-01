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Жителя Тюмени обвиняют в причинении смертельной травмы своему знакомому

Происшествия, 12:14 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца обвиняют в причинении смертельной травмы своему знакомому. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Вечером 22 января 2025 года между ранее судимыми обвиняемым и его 47-летним знакомым, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Инцидент произошел в подъезде жилого дома по ул. 70 лет Октября в Тюмени. Обвиняемый ножом нанес потерпевшему один удар. От ранения он скончался в карете скорой медицинской помощи.

Мужчину задержали. Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз. В отношении тюменца завели уголовное дело по ст. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

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